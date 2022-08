Marek Strandberg ⟩ Karusid ei peagi läbi püssisihiku vaatama

​Läbi sihiku ei paista karud üliohtlikena, aga sealt näeb ka raha. Jahiturismi raha. Eestis tuleb karutapul osalemise eest maksta kaheksa-üheksa tuhat isendi eest. Karutappu müüakse jahituristidele kaalukaubana. 90 karutapuluba on muudetav kolmveerandiks miljoniks, mida küsida tapapiletite eest. Lisaks majutus ning muud lõbustused. See pole küll suur summa, aga nagu öeldakse: kehval ajal on ka kärbes liha. Osa küttidest on Eesti Suurkiskjate MTÜ-le ette heitnud erapoolikust ja omahuvi. See MTÜ taotles kohtult, et vildakatel alustel antud 90 karu jahiload tuleb peatada. Kohus tegigi seda. Selleks hetkeks olid paarikümnel otil juba kuulid keres. Kui paljude surmatunnistusele saaks lüüa templi «nuhtlusisend», pole teada.