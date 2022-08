Jaak Valge ⟩ Me ei jõua nii palju idaslaavlasi oma ühiskonda lõimida

Ukraina sõja ja punamentidega seoses on taas päevakorrale kerkinud rahvussuhted, täpsemalt Eesti põlisrahva ja immigrantrahvastiku erinevad hoiakud. Just päevakorrale kerkinud, st taas nähtavaks saanud, sest kadunud pole need hoiakuerinevused olnud mitte kunagi. Hoolimata integratsioonitööst, mida on tehtud üle kolme kümnendi, termineid ja lähenemist pidevalt vahetades, kirjutab ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge (EKRE).