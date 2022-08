Rattateedest Tartus muudkui räägime. Praegune linnavõim teeb peamiselt plaane, aga linnapildis suurt muutust pole. Rattateede jupid, mida on tehtud, ei ole saanud tervikuks. Ka rattasõitjad kurdavad, et Tartu peamine probleem on selles, et rattateed algavad ei kuskilt ja lõppevad sama ootamatult ega ole omavahel ühendatud. Rattalinn Tartuni on veel pikk tee minna ning ainult rääkimise ja plaanide tegemisega sinna ei jõuagi.