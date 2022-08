Suur nägu ⟩ Katri Raik – tugev väepealik Narva rindel

Narva on omamoodi Eesti linn, sest II ilmasõjas hävitatud ja okupeeritud ajaloolise kaubalinna asustas NSV Liit venekeelse rahvaga ning side muu Eestiga jäi nõrgaks. 1991. aastast on vabariigi valitsus püüdnud komisjonide ja eriesindajate kaudu pöörata Narvat Eesti poole, kuid see töö ei olnud järjekindel ega eriti edukas. Eesti keskvõimu suhtes umbusku külvav ning madallennuliselt, vaid kitsa ringi kohalike äritegelaste huvides tegutsenud linnavõimule oli kasulik hoida Narvat nõukogudenostalgilises infoväljas, mille sümboliks kujunes jõe äärde postamendile upitatud tank. Narvalasi on hoitud petukujutluses, nagu oleks sellel tankil mingi seos vabaduse ja Narva tulevikuga.