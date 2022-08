JUHTKIRI ⟩ Kas põllumees on põline rikas?

Tänane Postimees kirjutab, kuidas maa-amet on süstemaatiliselt mänginud statistikaga, nii et põllumaa näib põllumeestele selle tegelikust hinnast odavam.

Pärnumaal põldu hariva OÜ Helgi ja Pojad üks omanikke Mihkel Vainula viitabki loos toidu hinnale: «Ärge imestage, et toidu hind on varsti veel kallim, sest põllumehed ei jaksa enam isegi maad rentida.»

Liiatigi kummitab kogu protsessi huvide konflikt, kui maa-ameti peadirektor ja kinnisvara hindamise osakonnajuhataja kuuluvad Eesti kinnisvara hindajate ühingusse. Ehkki keskkonnaministeerium kinnitab, et huvide konflikti pole, ei näi asi hea välja, sest võimalus omakasu ja headele kaasseltsilistele tulu teenida on olemas. Eesti seadustes on selgelt kirja pandud, et riigiametnikel ei tohi oma tööst johtuvalt huvide konflikti tekkida.