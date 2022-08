Krister Kivi ⟩ Elektribörsi hinnakujunduslototron tuleks tirida valguse kätte

Tööandjaile meeldiks see sama vähe kui tarbijale turg, kus kartulid maksaks igas letis nii palju, kui julgeim müüja (kel vähemalt üks mugul maha müüa õnnestus) hommikul hinnasildile kirjutas. Võib-olla süüdistaks sellist turgu isegi illegaalses kartulikartellis. Kuid elektribörsi puhul räägitakse kartelli asemel hoopis turumajandusest, mis kõlab kui Orwelli düstooplik «vabadus on orjus, teadmatus on jõud». Turumajandus võiks ju ideaalis rajaneda konkurentsil, mis tarbija huvides hindu alla tooks (kuigi, nagu nendib üks kolleeg, «ka monopol on turg»), ent elektribörsil on kulude võimalikult madalaks saamise tulemus vähemasti nähtavas tulevikus vaid võimalus saada veelgi enam tulu.