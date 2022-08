Argo Kivistik ⟩ Vaesus pressib igast nurgast inimesele peale

Samas tegin huvitava tähelepaneku oma tuttavate seas – ehkki tekst oli väga ründav ja Välbet naeruvääristav, naersid seda lugedes ka sellised inimesed, kes veel mõni aeg tagasi oleksid taolist juttu pidanud lubamatuks, labaseks ja solvavaks. Ja see ei ole esimene juhus, kui märkan, et muidu sallivuse eesrinnas marssinud inimesed, kes iga reljeefsema mõtteavalduse puhul tegid «uih ja aih», on pärast Ukraina sõja algust Venemaa teemal igasuguse poliitkorrektsuse minetanud. Seda küll sammhaaval, sest alguses rääkisid nad ikkagi ainult Putini ja tema režiimi süüdistamisest, millest tuleks tavaline vene inimene kõrvale jätta. Nüüd seda vahet enam ei tehta. Igal juhul huvitav areng.