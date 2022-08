Vahur Laiapea ⟩ Sotsiopaadid võivad teha absoluutselt kõike

Valérie Bacot on praegu 41-aastane. Noorem kui kaks minu neljast lapsest. Tema ema mees Daniel Polette vägistas Valéried süstemaatiliselt alates ajast, kui tüdruk oli 12-aastane. Mees istus paar aastat vangis. Tuli sealt välja, tuli «koju» ja hakkas tüdrukut edasi vägistama. Ema nägi, ema teadis. Neiu jäi rasedaks. Sünnitas lapse. Ema viskas ta kodust välja. Valérie, talle sisendatu tõttu veendunud, et kõik on juhtunud tema enda süül, hakkas elama oma vägistajaga. Viimane sundis noort naist prostitutsioonile.