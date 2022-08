JUHTKIRI ⟩ Tanki koht on muuseumis, mitte avalikus linnaruumis

Eesti ühiskonna jaoks on mõeldamatu, et tank võiks seista Narva linna avalikus ruumis. Mistahes avalik koht Narva linna sees oleks palju auväärsem kui tanki praegune asupaik ja võimaldaks sellele palju kergema ligipääsu. Sellisel juhul oleks saavutatud soovitule otse vastupidine tulemus. Kuidas kujutada ette kaitseväe paraadi Narva Peetri platsil, kui selle mingis nurgas hoiab positsiooni T-34?

Kindlasti ei sobi tanki asupaigaks ka Narva muuseumi hoov, isegi kui tank oleks seal eksponeeritud museaalina. Üks põhjus on selles, et muuseumi hoovi pääsevad inimesed ilma piletita, mistõttu on tegu ikkagi avaliku ruumiga. Pealegi on muuseumihoov üks kõige suurema sümbolpotentsiaaliga väljakuid Narvas üldse. Siin on heisatud vabariigi aastapäeva tähistamiseks lipp ja korraldatud pidulikke üritusi.