Ene Kallas ⟩ Kuumade ilmade ajal joogivee pakkumine ei tee ju kedagi vaesemaks?

Just nii käib see ekvaatorile lähedastes maades. Kohtades, kus on soe pea aasta ringi. Lausa nii palju, et mõeldakse selle peale, et inimene vajab alati vett, jahutust, kui tuleb päikese käest varju otsima. Niimoodi toob ettekandja ilma igasuguse sissejuhatuseta lauale kannu vett, mis vastavalt ettevõttele sisaldab jääd ja/või mitmesuguseid puuvilju. Veekann tuuakse tihti lauda koguni enne, kui tullakse uurima, mida ja palju ka süüa tahetakse. Vahel isegi enne, kui saabub menüü. Sellega võib nii ära harjuda, et tagasi Eestisse tulles vaatad ettekandjale nõutult otsa: aga kus on vesi?