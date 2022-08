Kristi Raik ⟩ Venemaa ja lääne vastasseis on uus normaalsus

See kõik peegeldab seda, et sõda Ukrainas on löönud pöördumatult katki Euroopa külma sõja järgse julgeolekukorralduse. Püüdlused siduda Venemaad ühiselt kokku lepitud reeglite ja koostööga on kolossaalselt ebaõnnestunud. Läänemere regiooni riigid on kiiresti tugevdanud oma valmisolekut uue külma sõja laadse olukorraga hakkama saada. Samas lääneriikides, kus on aastaid korrutatud, et Euroopas ei saa olla julgeolekut ilma Venemaata, on endiselt raskusi uue reaalsusega kohaneda ja koostööle suunatud mõttemallidest loobuda.