Anton Sigal ⟩ Riigi põhiseaduslik õigus protektsionismile on taas aktuaalne

Põhiseaduse § 32 järgi on igaühe omand «puutumatu ja võrdselt kaitstud». Sama puutumatu ei ole aga välismaalaste õigus osta endale Eestis midagi meelepärast, sest sama paragrahviga ütleb riik, mida välismaalased Eestis omada tohivad ja mida mitte. See lisaklausel on aastatega muutunud järjest aktuaalsemaks.

2007. aastal sain noore juristina aidata maa omandamise tehinguga. Tehing on ammu unustatud, kuid mäletan seda, kui üllatunud ma olin, nähes seaduses reeglit, et põllumajandusmaad said kohati omandada ainult Eesti kodanikud või residendid. Esiteks üllatas seadus oma näiva hambutusega – mis takistab välismaalast tegutsemast oma kohaliku firma või mõne sõbra firma kaudu, et keelust mööda minna? Teiseks tundus see ka ülekohtune ja ebavajalik. Samal aastal tuli välja iPhone 1, paar aastat tagasi oli Eestist saanud Euroopa Liidu liige, immigratsioon ei olnud sõimusõna, Vladimir Putinil oli lõppemas teine ja põhiseaduse järgi viimane ametiaeg. Maailm tundus suur ja sõbralik paik ning mulle jäi sügavalt arusaamatuks, miks peaks piirama kellegi õigusi omada maad seal, kus ta seda omada soovib.