Juhtkiri ⟩ Venelased peavad valima, kas sõda või turism

Üleeile antud intervjuus võttis rahva suhtumise kokku Soome peaminister Sanna Marin: «Ei ole õige, et samal ajal kui Venemaa peab Euroopas agressiivset ja julma sõda, võivad venelased elada justkui tavalist elu, reisida Euroopas ja olla turistid.»

Soomes kaalutaksegi Eesti ja Läti eeskujul turismiviisade andmise lõpetamist, kuid samal ajal saadakse aru, et see ei lahenda probleemi. Lahendus on selles, kui terve Euroopa Liit lõpetaks venelastele turismiviisade väljastamise, nii nagu kirjutas eile Twitteris Kaja Kallas: «Lõpetage venelastele turismiviisade väljastamine. Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus.»

Ukraina president ja Soome ja Eesti peaminister on õigel teel. Senikaua kui venelased tahavad Euroopaga sõdida, ei ole neil siia turistidena asja. Humanitaarkaalutlused, nagu ajakirjanike või teisitimõtlejate tagakiusamine, on teine asi. Venelased võivad puhata Krimmis, kui neid plahvatused ei häiri, või näiteks Türgis, kuhu nad on endiselt oodatud.

Kunagise mängupresidendi Dmitri Medvedevi isiklik rünnak Kaja Kallase aadressil ja Venemaa Eesti suursaadiku natsionalismi-süüdistused näitavad, et viisad on Venemaale tõepoolest väga valus küsimus.

Me ei peaks laskma ennast Venemaa avaldustest häirida. Kunagi süüdistati meid selles, et automaatsest kodakondsuse andmisest keeldumine on inimõiguste rikkumine, nüüd siis on kodakondsuse asemel viisad.