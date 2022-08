Ukraina sõja teema tõmbab päevavalgele ka Eesti riigi valukohti. Küsisime poliitikutelt, kas see, et siin elavatel Venemaa kodanikel (erinevalt näiteks Lätist-Leedust) on õigus hääletada Eestis kohalike omavalitsuste valimistel, on praeguses poliitilises olukorras normaalne? Kas selle muutmiseks tuleks midagi ette võtta?