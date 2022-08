Dr Viktor Vassiljev ⟩ Ulukite söömine tuleks keelata

Hiljuti saatis kihutuskirja mingi MTÜ, mis nõudis ulukite vibuga küttimise keelamist. Märgiti, et püssiga olevat humaansem, sest uluk, kel on nool keres, uitab veel päevi metsas ringi, enne kui piinades hinge heidab. Mõtlen, et on ikka MTÜdel mured. Võiks parem nõuda maksuameti keelamist, mis meid kõiki piinab, kuni surmani ja kauemgi veel.