Eino Rantanen ⟩ Tudengi deportatsioonioht ilmestab Eesti mannetut hõimupoliitikat

Tartu Postimehe veebiväljaandes ilmus 6. augustil intervjuu Pihkvast pärit Daniil Martikainen-Jarlukovskiga, keda ähvardab Eestist väljasaatmine tagasi Venemaale. Kuigi tuleb tänada Tartu Postimeest, et seda juhtumit kajastati, eksib see väljaanne ja ka Eesti riik ühes põhimõttelises küsimuses. Noor tudeng pole mitte ainult Vladimir Putini režiimi vastane dissident, vaid ka eestlaste hõimlane, ingerisoomlane. Eesti riigi bürokraatias ja Postimehe loo pealkirjas on ta aga tuimalt liigitatud vene tudengiks, venelaseks. Aktiivse dissidendi, keda ähvardab Venemaal vähemalt pikk vangistus, riigist väljasaatmine on juba ainuüksi moraalselt äärmiselt kaheldav otsus. See pole aga siin loos ainuke dimensioon.

On teada, et meie soome-ugri vennasrahvad kannatavad agressiivse venestamispoliitika ja seetõttu ka eksistentsiaalse ohu all. Näiteks udmurdi rahva seas oskab nende emakeelt ainult natuke üle poole, ning see hulk on kahanenud 20 aastaga 40 protsenti. Eesti laiem avalikkus aga puutub üldjuhul kokku ainult Moskva volitatud esindajatega, kelle ülesanne on eitada igasuguseid venestamis- või assimilatsioonikatseid. Ersade delegatsiooni ja injazor’i (vanem) Syreś Boläeńit keeldus Eesti vastu võtmast soome-ugri rahvaste maailmakongressile Tartus.