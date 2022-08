Mart Kuldkepp ⟩ Läänel on meie liidrirolli praegu väga vaja

Akadeemilises maailmas tavatsetakse läänele omast patroniseerivat käsitlust idapoolsetest maadest nimetada orientalismiks. Nagu orientalismi puhul tavaline laiemaltki, kuulub ka selle Venemaa-suunalise variandi juurde segu mitmesugustest üksteisele vastu käivatest tunnetest, mille seas on hirm ja külgetõmme, vastikus, uudishimu ja isegi imetlus. Lääne vaimupildis on Venemaa suurte võimaluste, aga ka paljude ohtude maa; selle juurde kuulub mingisugune müstika, mida on võimatu lõpuni mõista.