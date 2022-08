Juhtkiri ⟩ Elu surub meid säästlikuma mõtteviisi poole

Viimased nelikümmend aastat on maailma majandust iseloomustanud kiire kasv. Dow Jonesi aktsiaindeks on selle ajaga kasvanud 47 korda, hoolimata mõnest langusperioodist.

Ka Eesti on iseseisvuse taastamise järel läbi teinud kiire ja väheste tagasilöökidega majandusarengu. Isegi meie praegust ülikõrget inflatsiooni võib vaadata kasvu võtmes kui Euroopa rikkamatele riikidele järelejõudmist. Kõik see meenutab aegu, mil õhtustest teleuudistes raporteeriti TALSE järjekordseid rekordeid.

Nüüd on olukord muutunud, igapäevaseks on saanud igaõhtused ülevaated rekordilistest elektri börsihindadest. Kui juba praegu, elektri tarbimise madalhooajal, ületatakse mulluse talve hinnarekordeid, siis võib olla kindel, et saabub ka aeg, kui ühe kWh eest tuleb maksta üks euro.

Kõigile meeldiks mõelda, et tegu on vaid ajutise kitsikusega, mis on tingitud sõjast ja mõtlematutest valikutest energeetikas. Et mõne aja pärast tuleb odav energia tagasi. Seni ongi üha suurenenud energiatõhusus ja -tarbimine kannustanud innovatsiooni, mis on olnud põhiline kasvumootor.

Inimkond on kasvu nõiaringis, nii reaalselt kui ka mentaalselt. Tänases lehes arutavad sotsiaalteadlased, kuidas saavutada energiapiisavust. Energiapiisavus on mõttelaad ja käitumine, mille puhul hoidutakse teadlikult kasutamast energiat rohkem kui inimväärseks eluks vaja.

Olud võivad küll tarbimist piirata, kuid säästlikkus on siiski inimese sisemine hoiak mitte tarbida rohkem kui vaja. Püsiv muutus saab tulla vaid askeetlikumast ja vaimsemast eluviisist.