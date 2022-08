Dmitri Moroz ⟩ Millest mõtleb ukrainlane Eestis, jälgides Narva tankimonumendi ümber toimuvat?

Narvas Nõukogude tankimonumendi lammutamisega seotud sündmused tõid mulle meelde mälestusi, mille olin lootnud jätta kaugesse minevikku. Kuid elu osutus palju keerulisemaks. On täiesti ilmne, et see kõik on vaid sureva impeeriumi agoonia, ent teisalt on endiselt märkimisväärne hulk inimesi, kes tõusevad Nõukogude vanametalli kaitsele, kuigi pole oma vanuse tõttu NSV Liitu tundnud, kirjutab ukrainlane, portaali Rus.Postimees korrespondent Dmitri Moroz.