Ville Arike ⟩ Amnesty peaks teadma: tagajärgedega võitlejale jäävad sageli ainult halvad valikud

Eelmisel nädalal laineid löönud Amnesty Internationali Ukraina riiki süüdistavast raportist on räägitud juba söögi alla ja söögi peale. See raport tuletab aga meelde veel ühe asja, millele me nii sageli ei mõtle, aga mis praeguses kontekstis valusalt välja tuleb, kirjutab ajakirjanik Ville Arike.