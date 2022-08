USA infoteadlane ja psühholoog Herbert Gerjuoy on öelnud kuldsed sõnad: «Homne kirjaoskamatu ei ole see, kes ei oska lugeda, vaid see, kes pole õppinud, kuidas õppida.» USA futuroloogi Alvin Toffleri parafraseerituna kõlab see nii, et 21. sajandil peame oskama õppida, iganenud teadmistest loobuda ja siis ümber õppida. Samal ajal on meie haridussüsteem endiselt eelmise sajandi traditsioonidest tulenevalt teadmis- ja hinnetekeskne ega väärtusta piisavalt omandatavate teadmiste sidumist praegu olulisemate oskuste ja praktikatega.