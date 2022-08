Mart Raamat ⟩ Sel talvel põleb raha heleda leegiga

Viimastel kuudel on avalikkuse fookuses olnud tanklates rekordiline mootorikütuste hind, mille tõusu vedasid nõrk euro ja maailmaturuhindade pretsedenditu kasv. Nüüd on mootorikütuste hind maailmaturul juunikuiste tippudega võrreldes ligi viiendiku võrra langenud. Euroopa turuosalised on mänginud ümber tarnekanalid ja viinud Vene naftakütuste osakaalu tooteportfellis miinimumini või sarnaselt Eestiga Vene toodetest üldse loobunud. Kuna Eesti mootoribensiini maksukoormus on Euroopa üks kõrgeimaid, pole maailmaturuhindade langus toonud kaasa samas suurusjärgus tanklahindade langemist. Siiski on viimase kuu jooksul arvestatavalt soodsamaks läinud kütusehinnad pannud autoomanikud rahulikumalt hingama. Maailmamajanduse nõrk väljavaade teeb globaalse nafta- ja kütuseturu osalised ettevaatlikuks ja seetõttu ei prognoosita lähiperspektiivis turuhindade hüppelist tõusu.

Veel valusam on Euroopa maagaasi tarnete ja hinna küsimus. Kuna Euroopa on sidunud end suuresti Vene gaasijuhtme otsa, on gaasituru hinnad jõudnud kolossaalsele tasemele. Eeloleval talvel tuleb gaasi eest kõigi eelduste järgi maksta umbes 200 eurot megavatt-tunni eest. Äsja teatas koduklientidele ligi kahekordsest hinnatõusust suurim gaasimüüja Eesti Gaas. Reaalsuses tähendab see, et kui 2020. aastal maksis tavalise 150–200 ruutmeetri suuruse eramaja omanik gaasiga kütmise eest talvekuul 100–150 eurot, siis uute hindadega tuleks välja käia ligi üheksa korda rohkem. Eestis on palju vanemaid inimesi, kes ei suuda sellise hinnatõusuga toime tulla.