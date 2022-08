Karmo Kuri ⟩ Linn peab ka palaval suvepäeval inimestele kuuluma

Ei saa küll väita, et Nõmme oleks olnud pealinna haljastuspõhimõtete muutuste eestvedaja, kuid esimesed sammud haljasalade niitmisintensiivsuse vähendamisel tegime juba mitu aastat tagasi. Järk-järgult on seda suunda rakendatud teisteski linnaosades ning praegu on Tallinna linnal tervikuna kavas niitmise mahtu lähiaastatel oluliselt vähendada, kirjutab Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri.