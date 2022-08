Oliver Loode ⟩ Kas hõimurahvad Venemaal ärkavad nõiutud unest?

Kuigi usaldusväärset statistikat selle kohta pole, kui palju soome-ugri poisse on võidelnud, sh hukkunud ja haavata saanud Ukraina rindel, on siiski selge, et ka meie hõimurahvad osalevad selles sõjas agressori poolel. See ei ole sugugi meeldiv teadmine, aga nii on. Enamgi veel, meil pole mingit alust arvata, et soome-ugri rahvad tervikuna oleksid kuidagi sõjavastasemad või vähem Putini-meelsed kui etnilised venelased. Võimalik, et tegelik pilt on veelgi nukram – kuna suur osa Venemaa soome-ugrilastest elab endiselt perifeersetes maapiirkondades, kus ligipääs infole on veelgi piiratum kui Moskvas või Peterburis, siis ei saa välistada, et näiteks komide või udmurtide seas sõjapooldajate osakaal võib olla suuremgi kui venelaste seas.