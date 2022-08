JUHTKIRI ⟩ Narva tanki protsess illustreerib 30 aasta jooksul tegemata jäetud tööd

Aastaid on narvalased rääkinud sellest, kuidas keskvõim ehk Tallinn on neist kaugenenud ja nende muresid ignoreerinud. Tanki eemaldamine keskvõimu poolt oleks lisanud sedalaadi frustratsiooni üksnes juurde. Mõistagi pole siin ainult küsimus Narvas – pole saladus, et Eesti poliitikutele on enamasti Ida-Virumaa küsimused jäänud teisejärguliseks.

Narva tankimonumendi demonteerimise protsess illustreerib hästi tegemata tööd, mida Eesti poliitikud pole suutnud 30 aastaga teha. Sel aastal puhkenud sõda Ukrainas paljastas tegemata töö väga tugevalt, nõudes kiireid lahendusi. On ju teada, et mitmele Eesti erakonnale meeldis semmida venekeelse valijaga, aga nii, et see valija ei pidanud kordagi väljuma Vene inforuumist ja eesti keelt selgeks õppima. Võib spekuleerida, kas Keskerakonna juhitud Narva oleks tanki eemaldamist ise toetanud.

Eilsele tanki demonteerimisotsusele aitasid kindlasti kaasa 2007. aasta Pronksiöö kogemused, kui pinged lahvatasid Tallinna kesklinnas kaks ööd kestnud märatsemiseks. Ka siis vaatasid eesti- ja venekeelsed inimesed teineteist altkulmu, kuid lõplikke järeldusi ikkagi ei tehtud – 15 aastat hiljem oleme samasuguse olukorra ees. Endale tuha pähe raputamine pole samas piisav analüüs, sest idanaabri tegevus nii siinsete venekeelsete inimeste kui ka teiste riikide mõjutamisel on läinud üksnes tugevamaks. Rääkimata Ukraina sõjast.

Liiatigi seisavad ees säärased kuupäevad nagu 23. august ja 22. september ning oleks äraütlemata halb, kui tank sel ajal veel oma kohas oleks.