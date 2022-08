Karmo Tüür ⟩ Rahu võimalikkusest Kaukaasias

Kas seda on keeruline ette kujutada? On küll, aga proovige pilt Kaukaasia rahust ette manada sellegipoolest. Ja nüüd mõelge, kellele selline ühistegutsemine kohe mitte üleüldse kasulik poleks? Ilmselt ei ole vastuse leidmiseks vihjeid vaja.

Sõda toob endaga alati kaasa surma ja hävingut, kaost ning viletsust. See kõik on tõsi, kuid mõnikord loob sõda ka uusi võimalusi. Näiteks kui seni «jaga-ja-valitse» põhimõttel olukorda kontrollinud ja juhtinud suure naabri võim nõrgeneb. Sõda Ukrainas on Venemaa võimekusi kõvasti õhemaks raspeldanud. Tänu ukrainlaste ennastsalgavale vaprusele ja lääneriikide abile (ja seda mitte ainult relvade kujul) väheneb eelkõige Moskva sõjaline, aga ka majanduslik võimekus kontrollida olukorda teistes piirkondades ja riikides.