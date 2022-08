Lugejakiri ⟩ Miks me ikka veel kaitseme okupantide keelt?

Miks eirame pidevalt põhiseadust, kus on selgelt märgitud, et Eesti riigikeel on eesti keel. Leian, et oleks ometigi tagumine aeg kakskeelsus lõpetada. On selge, et vanemad venekeelsed inimesed ei võta niikuinii suurüritustest osa ja seda ka siis, kui üritused on venekeelsed. Ja nooremad peaksid juba valdama eesti keelt piisavalt, et aru saada, millest räägitakse.