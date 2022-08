Rainer Kattel ⟩ Kriisikapitalism tuleb peatada

Samas on augusti alguseks nafta hind globaalsel turul langenud Venemaa Ukraina invasiooni-eelsele tasemele. Sama on juhtunud teravilja hinnaga. Siit ei jää üle järeldada muud, kui et nafta- ja viljahindadega spekuleerijad on oma kasumi välja võtnud. Aga ka väidetavalt paljukannatanud lennundusettevõtetel ei lähe kehvasti. Nii teenis näiteks Lufthansa – kes on ära jätnud tuhandeid lende sel suvel – teises kvartalis 393 miljoni eurot kasumit.