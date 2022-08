Loone Ots ⟩ Eestis on rohepööre kangesti krati moodi

Rohepöördega kipub asi minema kratipidaja rada. Rohepööre on võlusõna, mida lausudes ilmub jalamaid varavedaja ja hakkab europakke pillutama. Aga pole üldse kindel, et kõik, mida kratt teeb, on meile kasulik. Või et me krati veetud varandusi kaugemas tulevikus hingehinnaga tagasi ei maksa.