Juhtkiri ⟩ Hangete vead lähevad kalliks maksma

Vigadel haiglate hangetes on nii üleriigiline kui ka regionaalne mõõde. On meie kõigi huvides, et hanked oleksid tehtud korralikult ja läbipaistvad, sest kaalul on meie kõigi tervis.

Tänane Postimees kirjutab, et audiitorbüroo LK Konsultatsioonid on leidnud riigihangete rikkumisi Tartu Ülikooli kliinikumi ostudelt kokku viie miljoni euro väärtuses. Ühtlasi selgub, et sääraseid eksimusi on esinenud ka varem.

On selge, et koroonaepideemia ja sellega kaasnevad vaktsineerimine ning piirangud on toonud tervishoiuküsimustele tavalisest suurema tähelepanu. Mööndusena nentigem, et koroona oli midagi sellist, millega keegi polnud varem kokku puutunud.

Siiski nägime tervishoiu vallas mitmeid vussilaskmisi: kui venis maskide hange 2020. aastal, kui toimus terviseameti külmlao soojenemine ning kui alustati kriminaalmenetlust eelmise haridus- ja teadusministri Liina Kersna vastu seoses Covid-19 kiirtestide hankega. Liiatigi loobus Reformierakond Tallinna Haigla rahastamisest.

Kokku on see tähendanud aga miljonite eurode maksumaksja raha tuulde laskmist. Kui jätkatakse samal kursil, tekib küsimus, kuidas saab Eesti hakkama edasiste tervishoiuküsimustega. Samal ajal tuleb arvestada, et vanemate inimeste osakaal rahvastikus suureneb, järelikult on vaja suurendada ka ravivõimalusi. See kõik eeldab korralike hangete läbiviimist.