KESKPÄEVATUND ⟩ Fjuk: erinevalt välisvenelastest ei ole Eesti ja eestlased agressiivsed, meil pole «Estonski miri»

«Aga erinevus meie väliseestluse ja siinsete nö välisvenelaste suhtes on see, et Eesti riik ja eestlased ei ole agressiivsed. Neil ei ole «Estonski mir» maailmavallutuslikku plaani. Nad ei taha allutada väikeseid rahvaid ega peale suruda oma keelt,» rääkis Fjuk. Narva tanki toetuse rütmis on tema sõnul igati õigus liikuda, küll aga ei õigusta see agressiivsust ega Meeritsa mainitud tsitaate.

Ruussaar ei mõista, kuidas on nö slummid tekkida saanud. «Ma küsin, et kas nende Vene kodanikega peaks midagi ette võtma? Teine minu küsimus on see, et kust me veame piiri - millised on sümboolse tähtsusega monumendid? T-34 iseenesest ei ole mingisugune väärtus, nende tankide rususid on maailm täis.» Meerits usub, et siinkohal on riigikantselei juurde loodud ekspertkomisjon väga sobiv seda küsimust lahendama.