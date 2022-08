Garri Raagmaa ⟩ Kuidas teha rohepööret ääremaal?

Urmas Lennuk nendib 16. juuli AKs, et Eestis on ebavõrdsus tegelikult väga suur probleem: «Sest need, kes elavad puuduses, ei kurda selle üle. Nad on rahul, et neil on hing sees, nad ei tea, mida tahta või unistada. /…/ Need, kel oleks põhjust viriseda, on vait, kuigi nende najal me elame.» See kehtib eriti maainimeste kohta, kes meid toidavad, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.