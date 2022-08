Vladimir Sazonov ⟩ Monumendid kujutavad endast Vene maailma üht ideoloogilist vundamenti ja infosõja relva

Viimasel ajal on seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu kerkinud küsimus, mida teha nõukogude okupatsiooni monumentidega, ja see on tekitanud poleemikat. Väidan, et need monumendid on alati olnud nõukogude propaganda vahend selleks, et mõjutada inimesi, luua n-ö uus ajalooline identiteet ja mälu, kirjutab Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur Vladimir Sazonov.