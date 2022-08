Juhtkiri ⟩ Hooldusreformi asemel maksab loota lastele

Riigi kaukast välja mõõdetud summast ei piisa isegi pooleks sellest, mida kokku lubati. Kohalikud omavalitsused, kes lõpuks arve peaks tasuma, arvatagi ei taha oma muid kulusid kärpida.

Sellisel kohustusel on pikk traditsioon läbi kõikvõimalike ühiskonnakordade. See on ennast ka õigustanud, nagu näitab paljude lääneriikide kogemus, kus on sellest kaugenetud. Kui lastel vanemate ees kohustusi pole, hakkab see rikkuma ühiskonna sidusust.

Iseseisvust pidid ülemöödunud kümnendi plaanide järgi tulevastele vanainimestele juurde andma pensionisambad. Nüüd, kus lisaks kolmandale ka teine pensionisammas on vabatahtlikuks muudetud, on sedagi lootust koomale tõmmatud – vabatahtlikul sambal on ilmselt vähem liitujaid kui kohustuslikul. Mis omakorda tähendab tulevikus suuremat hulka hooldust vajavaid pensionäre, kellele praeguses olukorras ongi lapsed ainus võimalus.