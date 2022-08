Mehis Kukk ⟩ Narva, ehk täna reedad Välbe, homme Šoigu, ülehomme keerad Putinile selja

Kulla naabrimees, hea Argo. Miks ma peaksin koledate inimeste tehtavat sporti vaatama, kui nii palju ilusate inimeste sporti on olemas. Anett Kontaveidi sport näiteks, Eneli Jefimova sport, meie naisvehklejate spordid. Ma ei pea vaatama Kabajeva või Jelena Välbe sporti, Välbel on Eestiga sidemed olemas, aga ta on koledam kui öö, täpselt sama kole nagu vene tank. Ma ei ütle, et koledatel naistel pole elus kohta, on, Välbelgi on, temaga annaks näiteks lihtsasti kogu selle Narva tankiprobleemi ära lahendada.