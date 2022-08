Juhtkiri ⟩ Narva tank tuleb ära viia. Kiirelt!

Kired lõõmavad. Valitsuse lubadust tankiga ühemõtteliselt ja karmilt ümber käia tuleb siiski üksnes tervitada. Postimees soovib selleks meelekindlust ja meenutab, et ega see asi Lätis kevadel ka just väga lihtsalt käinud. Läti siseminister pidi passiivsuse tõttu ametist lahkuma ja politsei vahistas Kremli-meelse endise europarlamendi saadiku. Meil on seni valitsenud justkui mingi naivistlik eeldus, et kõik laheneb lihtsalt ja iseenesest. Ei pruugi.

Valitsus on otsuse teinud ja ükski eestimeelne poliitik ei tohi nüüd tankisõprade ees pugeda. Meie vene elanikkonnal on aga üks omadus, millega peame väga arvestama. Nad hindavad riigivõimu otsustavust. Sellepärast peab riigi ja jõuametkondade esindajate jutt vene kogukonna ninameestele olema nüüd eriti selge: otsus on tehtud, et tank kaob. Mingit kauplemist ei tule. Arutada, kuhu või kuidas – võib. Aga need ei ole läbirääkimised, vaid sõbralik žest, sest lõppotsus on ikkagi ühene.