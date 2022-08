Mihkel Kunnus ⟩ Energiatarve tuleb koomale võtta

Sest Aura veekeskust ei demonteerita, vaid uuendatakse. See on seinasuuruste akendega pirakas maja, mis on pidevalt sooja vett täis. Ujula kütmine on väga energiamahukas. Aga, noh, ju siis energiat jagub. Lõunakeskuse juures aga tehakse suurt mitmetasandilist ringristmikku, betooni ja terast – need on väga energiakulukad materjalid – kuhjatakse kokku tööstuslikes kogustes. Ju siis otsustajate unistavas kujutlussilmas on tuleviku autovood aina suuremad. Miks muidu selline pöörane investeering.