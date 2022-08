Helir-Valdor Seeder ⟩ Narva vajab tõtt rohkem kui raha

Edgar Savisaare valitsus otsustas 1991. aasta veebruaris luua Narva vabamajanduspiirkonna. See oli katse ära osta Moskva-meelseid Ida-Virumaa tehasedirektoreid ja poliitikuid. Neile pakuti Eesti iseseisvuse toetamise eest mitte ainult riigiettevõtete aktsiaid ja maksusoodustusi teiste piirkondade arvelt, vaid ka Eesti kodakondsust. Üksnes tänu rahvuslaste üksmeelsele vastuseisule jäi see häbiväärne tehing tookord katki.

Nüüd on sellest möödas üle 30 aasta, kuid tundub, et Savisaare ideed elavad ikka veel edasi. Kuidas teisiti seletada Narva juhtide jätkuvaid katseid kaubelda väärtustega, millega ükski endast lugupidav inimene ei kauple. Andke raha, siis me ei vii enam lilli okupantide tanki juurde! Just nii võib mõista juttu sellest, et Narva peab punamonumendi likvideerimise eest Eesti riigilt midagi vastu saama – näiteks uue haigla, üürielamuid ja odavamat energiat.