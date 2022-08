JUHTKIRI ⟩ Ukraina ülesehitustööd varitsevad mitmed karid

Mõistagi tuleb aru anda, et välisminister Urmas Reinsalu visiit Ukrainasse on seotud ka tema püüdlusega olla pildil. Ent eesmärk on õilis ja Eesti otsus aidata näiteks üles ehitada raketirünnakus kannatada saanud 160-kohaline Ovrutši lasteaed on midagi, millest võiksid juhinduda ka teised.

Eesti välispoliitika üks põhiülesandeid pärast Krimmi okupeerimist ja annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal oli hoida lääne tähelepanu Ukrainal. Nüüd, pärast 24. veebruaril alanud Venemaa täiemahulist agressiooni on see ülesanne üksnes võimendunud.

Kuid Ukraina peal tähelepanu hoidmine ei tohi olla üksnes diplomaatia valdkonda kuuluv tegevus. Ukraina ülesehitusele õla alla panek teenib korraga mitut eesmärki – esmalt näitab see, et Eesti ei tee Ukraina abistamisel üksnes sõnu, vaid ka panustab reaalselt. Teiseks – ja see on võibolla tähtsamgi – võidab Ukraina. Just Ukraina riikluse ja iseolemise toetamine kõigiti on see hind, mida peame maksma oma vabaduse eest. Siin segunevad nii reaal- kui ka ideaalpoliitilised huvid.

Abiandmistegevust võivad varitseda mitmesugused karid. Sõda pole ju kaugeltki läbi ja mitte miski ei garanteeri, et Eesti ja teistegi riikide ülesehitusprojekte võivad tabada uuesti Vene pommid. Et sõja lõppu ei paista kuskilt, on väga raske kalkuleerida ka ülesehitustöö maksumust, seda nii kokkuvõttes kui ka igale panustajariigile eraldi.