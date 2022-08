Indrek Sirp ⟩ Rail Baltic on strateegiliselt möödapääsmatult vajalik

Rail Balticuga saavutame Euroopa rööpmelaiusega (1435 mm) kiire raudteeühenduse Balti riikide ning Kesk- ja Lääne-Euroopa vahel. Rail Baltic on oluline mitmel tasandil. Kõige üldisemalt on see täiendava loomupärase lõime loomine Eesti ja ülejäänud Euroopa vahel. Eesti on Euroopas, oleme Euroopa Liidu liikmesriik, aga meie rahvusvaheline raudteevõrk on tunnistus aegadest, mil Eestit valitses Vene tsaar. 19. sajandi teisel poolel Tsaari-Venemaa vajadusi silmas pidades rajatud Paldiski-Tallinna-Narva-Gatšina, Tapa-Tartu-Valga ning Valga-Võru-Pihkva on tänaseni Eesti raudtee põhiliinid. Peame Euroopasse jõudma ka raudteeühenduste mõttes ja Rail Baltic on selle eesmärgi saavutamisel möödapääsmatult vajalik.