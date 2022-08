Ivo Känd ⟩ Ristisammas on rahaikke monument

Kõik me mäletame 2007. aastal Aljošaga juhtunut. Praegu oleme olukorras, kus Vene okupandid hävitavad Ukrainat, aga Narva jõe ääres suunaga Tallinna poole, seisab tank T-34, mille õige asukoht oleks Vaivara Sinimägede muuseumis. See on Eesti Vabariigi ja inimeste suhtes väljakutsuv ja solvav.