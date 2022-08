Peeter Võsu ⟩ Liiklusummikud Kalamajas pole paratamatus, vaid korraldamatuse tulemus

Tundub, et tegemist oleks justkui eksperimendiga, milles katsetatakse, kui palju on võimalik Põhja-Tallinna tänavatel sõiduridasid vähendada ja lühikesi vahemaid kilomeetriste ringidega pikendada, et liiklus ikka veel kulgeks. Kahjuks toimub eksperiment tuhandete inmeste aja- ja kütusekulu arvelt ning korraldajad ei vastuta tekitatud kaose eest, kirjutab põline Kalamaja elanik ja Põhja-Tallinna linnaosakogu liige Peeter Võsu.