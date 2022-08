Signe Riisalo ⟩ Eestis tuleb vältida hoolitsuskriisi

Nagu eespool mainitud, koosneb üldhoolduse reform mitmest osast, millest tänaseks on esimene läbitud. See tähendab, et riigikogu kiitis kevadistungjärgul heaks sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa parema hoolekandelise abi pakkumisele ja vabastavad lapselapsed vanavanemate ning vanavanemad täisealiste lapselaste ülalpidamiskohustusest. Nende muudatuste eesmärk on olnud vähendada põlvkonnaülest hoolduskoormust ja võimaldada hooldust vajaval inimesel nii riigi kui kohaliku omavalitsuse toel võimalikult kaua oma kodus elada ja vajaduse ilmnedes ka toetatult hooldekodu teenust kasutada.