JUHTKIRI ⟩ Balkani püssirohutünn ja Vene tikud

Kui EL Balkani unustab, siis on seal aga alati esindatud Venemaa, kellel on ajalooliselt soojad suhted kaasslaavlaste serblastega ja kes samuti Kosovo iseseisvust ei tunnusta. Venemaa mõistis hukka Kosovo valitsuse ja väitis, et tolle seadusemuudatused on mõeldud serblaste riigist minema peletamiseks. Lääs omakorda kardab, et Venemaa püüab Serbiat kasutada Balkani maade destabiliseerimiseks ja sellega juhtida vähemalt osalt tähelepanu Ukrainas käivalt sõjalt kõrvale.

Vene propagandakanalid kirjutavad juba näiteks praegu, kuidas NATO on otsustanud Kosovo konflikti sekkuda – riigis on nimelt 3770 organisatsiooni rahuvalvajat ja missioon teatas, et on valmis tegutsema, kui vaja. Ka Serbia valitsusmeelne ajakirjandus on selgelt venemeelne. Kui ELi käsitleb see veel neutraalselt, siis Ukraina suhtes on serblaste riiklik press selgelt negatiivne.

Nii usub kolm neljandikku serblastest, et Venemaa oli sunnitud alustama sõda Ukrainaga, sest NATO kavatses laieneda. Samuti pooldab 40 protsenti serblastest loobumist eesmärgist ühineda ELiga ja selle asemel Venemaaga liitu astumist.