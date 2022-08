Betty Ester-Väljaots ⟩ Olena Zelenska kaitseks: armastuses ja sõjas on kõik lubatud

Kuidas nii võib teha? Poseerida moeajakirjas, samal ajal kui Ukraina rahvas kannatab ja on sõjas. Sotsiaalmeediasse ilmusid piltidest lavastatud õelad meemid ja Bideni miljardiliste abipakettide otstarbekuses kahtlevad USA kongressiliikmed ei jätnud oma torkeid tegemata. Veebi arvamusliidrid leidsid, et kui seni on Zelenskõi sõja PR õnnestunud, siis nüüd pani ta mööda. Tekib küsimus, kas kuskil on eetikakoodeks, mida tohib ja ei tohi tähelepanu saamiseks teha riigijuht, keda laastab jõhker Vene tapamasin.