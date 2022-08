Signe Heiberg ⟩ Kui on raske, jooksen kiiremini

Üks tähendustest on, et kange vaim piitsutab treenimata keha. Kas pole see nagu kontsentraat globaalse küla vaimust, tänu millele inimkond on jõudnud tehnoloogia ajastusse, kus tehisintellekt hakkab lahendama vaat et kõiki inimeste probleeme. Inimkonna ainsaks mureks jääb vaid nüüd leiutada uus maailmakord, kus tekkiv vaba aeg ei ajaks hulluks.