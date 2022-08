Rein Ruutsoo ⟩ «Narva vabastamise» ideoloogia põhineb põlisrahva alandamisel

Võib-olla olen midagi valesti meelde jätnud, aga olen seni teadnud, et vabadus on eelkõige inimestega, kodanikuõigusliku staatusega seotud mõiste. Territooriumite vabadusest ja vabastamisest on põhjust kõnelda üksnes eeldusel, et selle põliselanikud, neil aladel elavad inimesed on sellega nõus ning suveräänsed oma tuleviku ja staatuse üle otsustama. Alates 1940. aasta 17. juunist, kui okupatsioonivägede tankid linna üle ujutasid, pole olnud põhjust kõnelda ei «vabadusest» ega «vabastamisest», kirjutab Tallinna ülikooli emeriitprofessor Rein Ruutsoo.