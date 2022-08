Kaimar Karu ⟩ Kellele me seda riiki ehitame

Meie erakonnad näevad iga nelja aasta järel kõvasti vaeva, et panna eesmärgid ja eelistused kirja valijatele arusaadaval moel. Pikemalt tegutsenud ning suurema kogemusega erakondadel on see lihtsam, sest truud valijad ootavad tihti vaid kinnitust sellele, et senise kursiga jätkatakse. Strateegiline vastandumine «ohvriks» valitud erakonnaga aitab eristuda ning mõnikord piisab plaanide kohta käivatele kuidas-küsimustele justkui vastamisel pelgalt «Mitte nii, nagu nood seal!»-lubadusest, kirjutab kolumnist Kaimar Karu.