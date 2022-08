Tarmo Pikner ⟩ Rohepööre osutus punapöördeks

Kui asi puutub aga Euroopa Liidu rohepöördesse, siis see on tinginud vastupidise refleksi. Olen põhimõtteliselt rohelise elu pooldaja, kuid vaid tingimusel, et rohelus on pärit loodusest. Kui aga rohelus on määritud Brüsseli kantseleide paberitele, on asi päris hull. Nii et daltonismi erivorm on laialt levinud Euroopa poliitikute seas, aga ka isehakanud kliimateadlaste hulgas.