Marek Strandberg ⟩ Pankroti korral tuleb kapitalistile toitjakaotuspensionit maksta!

Koalitsioonileppest seda lugeda ei olnud, et mingeid uusi makse oleks tulemas. Samas lajatas uus tööminister Peep Peterson kohe ametisse saades, et ka dividendidelt tuleb hakata sotsiaalmaksu koguma! Seda plaani on küll kritiseeritud, aga seda on teinud ilmselt asjatundmatud inimesed, kirjutab teadusajakirjanik Marek Strandberg.